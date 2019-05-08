Будьте здоровы: продукты с высоким содержанием железа Железо играет большую роль в работе организма. Оно помогает производить гемоглобин и вырабатывать некоторые гормоны. Женщинам нужно употреблять 18 мг железа в день, мужчинам — 8. И вот как это можно сделать с минимальными усилиями.