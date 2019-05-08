Нежная кожа лица: важные правила правильного ухода за ней

Нередко женщины допускают катастрофические ошибки в уходе за кожей. А если кожа нежная, то она страдает еще больше из-за несоблюдения элементарных правил. Мы поговорим о 6 важных нюансах, от которых зависит здоровье и красота кожи.