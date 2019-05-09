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Врачи рассказали, каким женщинам полезно шампанское

Врачи рассказали, каким женщинам полезно шампанское
04:03 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: По мнению специалистов, шампанское содержит компоненты, которые защищают нервные клетки от гибели.

Психологи из Мадрида посоветовали нервным женщинам регулярно выпивать бокал шампанского.

По данным исследователей Института исследований продуктов питания в Мадриде, употребление этого игристого напитка помогает справиться со стрессом и повышает защиту организма перед возрастными заболеваниями нейрофизиологического характера.

По мнению специалистов, шампанское содержит компоненты, которые защищают нервные клетки от гибели. Однако ученые предостерегают, что максимальная доза напитка: не более 100 миллилитров в день.

В то же время, нейробиологи из США выяснили, что для активации мозговой деятельности, именно вино является лучшим продуктом.

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Шампанское, Нервы, Каким женщинам полезно шампанское, Нервные девушки.
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