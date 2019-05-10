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Пятница, 10.05.2019
Натуральное косметическое средство: как использовать кофе в уходе за собой
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Натуральное косметическое средство: как использовать кофе в уходе за собой

Кофеин выводит из организма токсины, улучшает кровообращение, сокращает проявление целлюлита и морщин, защищает кожу от вредоносного воздействия солнца и помогает избавиться от мертвых клеток. Кроме того, кофе имеет множество преимуществ для волос, но обо всем по порядку. Дальше мы расскажем вам подробней о том, как использовать кофе в уходе за собой, получая максимум пользы от этого ингредиента.
formulakrasoty.com
Фото: pixabay.com
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Здоровье, Косметика, Кофе, Косметическое средство.
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