Натуральное косметическое средство: как использовать кофе в уходе за собой

Кофеин выводит из организма токсины, улучшает кровообращение, сокращает проявление целлюлита и морщин, защищает кожу от вредоносного воздействия солнца и помогает избавиться от мертвых клеток. Кроме того, кофе имеет множество преимуществ для волос, но обо всем по порядку. Дальше мы расскажем вам подробней о том, как использовать кофе в уходе за собой, получая максимум пользы от этого ингредиента.