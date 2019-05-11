Полезные свойства силовых тренировок

Новости шоу бизнеса: Занятия с отягощениями могут дать нашему организму массу полезных преимуществ. И дело вовсе не ограничивается ростом мышечной массы.

Топ-4 полезных свойства силовых тренировок:

Укрепляют кости;

Укрепляют сердце;

Стабилизируют уровень сахара в крови;

Снижают вес.

Укрепляют кости

Многие эксперты считают, что после 40 лет организм вступает в фазу естественного снижения всех своих природных функций, из-за которой ослабляются и кости. Но если вы практикуете силовые нагрузки, то надолго задержите наступление возрастных проблем с костями, включая повышенный риск переломов и остеопороз.

Укрепляют сердце

Многочисленные исследования приходили к выводу о том, что риск инфаркта или инсульта можно снизить за счёт менее чем одного часа в неделю тренировок с отягощениями.

Стабилизируют уровень сахара в крови

Если вы уже столкнулись с диабетом второго типа, то, наверное, заметили, что врач не раз рекомендовал постоянные тренировки. Упражнения с отягощениями нужно практиковать обязательно, поскольку они не только укрепляют мышечную массу, но и стабилизируют уровень сахара в крови, что жизненно важно для диабетика.

Снижают вес

Принято считать, что именно кардиотренировки идеально подходят для похудения. Однако если вы качаете штангу или гантели для укрепления мышечной массы, то организм всё равно будет сжигать изрядное количество энергии. Следовательно, даже эта разновидность тренировок помогает худеть.