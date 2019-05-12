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Воскресенье, 12.05.2019
Продукты которые устраняют плохой запах изо рта
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Продукты которые устраняют плохой запах изо рта

Галитоз, или неприятный запах изо рта, может быть вызван различными причинами. Основные факторы, провоцирующие появление несвежего дыхания, - некачественный или нерегулярный уход за зубами и деснами, вредные привычки, стоматологические и другие заболевания, не правильное питание.
neboley.com.ua
Фото: pixabay.com
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Лечение, Советы, Продукты, Зубы, Стоматология, Десны, Факторы, Плохой запах изо рта.
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