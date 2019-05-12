Продукты которые устраняют плохой запах изо рта Галитоз, или неприятный запах изо рта, может быть вызван различными причинами. Основные факторы, провоцирующие появление несвежего дыхания, - некачественный или нерегулярный уход за зубами и деснами, вредные привычки, стоматологические и другие заболевания, не правильное питание.