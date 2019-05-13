Основные симптомы, по которым можно определить обезвоживание организма Недостаток воды может привести к проблемам с кожей, головным болям, хрупкости костей и другим заболеваниям. Чтобы понять, достаточно ли воды вашему организму, специалисты советуют обратить внимание на следующие признаки.