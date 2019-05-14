Скачать
Вторник, 14.05.2019
Порошенко и Доль обсудили вопросы межпартийного сотрудничества
Порошенко и Доль обсудили вопросы межпартийного сотрудничества
Туск: Страны "Восточного партнерства" за 10 лет стали ближе к ЕС
Туск: Страны "Восточного партнерства" за 10 лет стали ближе к ЕС
Шахтер - Ингулец: когда и где смотреть финал Кубка Украины
Шахтер - Ингулец: когда и где смотреть финал Кубка Украины
Евровидение 2019: обновленные прогнозы букмекеров
Евровидение 2019: обновленные прогнозы букмекеров

Ученые подсказали, какие продукты улучшают работу мозга

Ученые подсказали, какие продукты улучшают работу мозга
01:42 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Специалисты выяснили, что лучше всего улучшает работу мозга.

Доцент Киевского национального торгово-экономического университета Богдан Голуб назвал продукт, который оказался наиболее полезным для умственного труда. Им стало топленое молоко.

Богдан Голуб выяснил, что топленое молоко содержит аминокислоты, полипептиды, белки, которые улучшают работу мозга. Диетолог Оксана Скиталинская отметила, что этот продукт включает в себя много кальция и витаминов A, E, D.

Известно, что топленое молоко положительно влияет на нервную систему, помогает избавиться от головной боли, хорошо сказывается на сердце и сосудах, способствует сохранению зрения. Оно богато фолиевой кислотой, казеином, фосфором, селеном. Его советуют употреблять беременным женщинам. За счет того, что в этом молоке содержится много полезных веществ, в период беременности оно помогает сохранить зубы, волосы, скелет.

Специалисты не советуют употреблять данный продукт тем, кто имеет проблемы с лишним весом и пожилым людям. Людям, больным ожирением, употребление топленого молоко грозит проблемами с ЖКТ, а пожилые люди имеют риск развития атеросклероза.

Из этого продукта можно готовить полезные каши, супы, ряженку, выпечку. Главное правильно его использовать и не злоупотреблять.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Богдан Голуб, Топленое молоко, Свойства топленого молока, Польза топленого молока, Продукты улучшающие работу мозга.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Евровидение 2019: обновленные прогнозы букмекеров
02 Туск и Юнкер награждены орденом князя Ярослава Мудрого I степени
03 Порошенко о дате инаугурации Зеленского: Мяч находится на поле парламента
04 Шахтер - Ингулец: когда и где смотреть финал Кубка Украины
05 "Паспортизация" ОРДЛО: Могерини уверена, что ЕС вскоре отреагирует
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко встретился с генсеком НАТО
Порошенко встретился с генсеком НАТО
Праздники и выходные: сколько дней украинцы будут отдыхать в июне
Выходные в июне: сколько дней будут отдыхать украинцы
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (6.05 - 12.05)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
&quot;Детектив Пикачу&quot;: лента собрала почти $60 млн
"Детектив Пикачу": лента собрала почти $60 млн
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь