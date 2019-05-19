Заядлым дачникам: врач дала советы трудолюбивым людям с гипертонией

Заместитель главного кардиолога департамента здравоохранения Москвы Ольга Остроумова отметила, что россиянам, страдающим гипертонией, очень важно соблюдать осторожность при длительной работе в огороде на своих дачных участках. Об этом сообщает агентство "Москва".
Не работать в ударном темпе. По словам врача, дачникам-гипертоникам противопоказано трудиться ударно. Вместо этого работу следует делить на части. Также кардиолог посоветовала работающим на огороде пользоваться мини-скамейкой и не поднимать тяжести.
Перерывы и отдых. Остроумова советует россиянам с артериальной гипертонией работать в огороде с обязательными перерывами.
"Работать на грядках нужно не более 15 минут, после которых - обязательный 10-15-минутный перерыв. После трех–пяти таких подходов необходим более продолжительный отдых в течение часа", - такова рекомендация врача.
Не сидеть подолгу на корточках. Специалист пояснила, что при длительном сидении на корточках происходит напряжение мышц ног и спин, приводящее к нарушению циркуляции крови.
Иметь под рукой аптечку. Дачникам, страдающим гипертонией, необходимо всегда иметь под рукой тонометр и аптечку, подчеркнула врач.
Также важно по расписанию принимать препараты, назначенные врачом.
Ранее врачи предупреждали о том, что дачникам очень опасно подолгу работать в "позе огородника" - с низко опущенной головой и согнутой спиной. МедикФорум писал о том, что работа на даче оказалась связана с риском смерти для российских мужчин.