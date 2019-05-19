Заядлым дачникам: врач дала советы трудолюбивым людям с гипертонией

Новости шоу бизнеса: Дачникам-гипертоникам во время работы на участке нужно избегать неудобных поз и не находиться в дискомфортном положении больше пяти минут, советует врач.

Заместитель главного кардиолога департамента здравоохранения Москвы Ольга Остроумова отметила, что россиянам, страдающим гипертонией, очень важно соблюдать осторожность при длительной работе в огороде на своих дачных участках. Об этом сообщает агентство "Москва".

Не работать в ударном темпе. По словам врача, дачникам-гипертоникам противопоказано трудиться ударно. Вместо этого работу следует делить на части. Также кардиолог посоветовала работающим на огороде пользоваться мини-скамейкой и не поднимать тяжести.

Перерывы и отдых. Остроумова советует россиянам с артериальной гипертонией работать в огороде с обязательными перерывами.

"Работать на грядках нужно не более 15 минут, после которых - обязательный 10-15-минутный перерыв. После трех–пяти таких подходов необходим более продолжительный отдых в течение часа", - такова рекомендация врача.

Не сидеть подолгу на корточках. Специалист пояснила, что при длительном сидении на корточках происходит напряжение мышц ног и спин, приводящее к нарушению циркуляции крови.

Иметь под рукой аптечку. Дачникам, страдающим гипертонией, необходимо всегда иметь под рукой тонометр и аптечку, подчеркнула врач.

Также важно по расписанию принимать препараты, назначенные врачом.

Ранее врачи предупреждали о том, что дачникам очень опасно подолгу работать в "позе огородника" - с низко опущенной головой и согнутой спиной. МедикФорум писал о том, что работа на даче оказалась связана с риском смерти для российских мужчин.