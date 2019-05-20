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Научно доказано: веганство не влияет на спортивные достижения

Научно доказано: веганство не влияет на спортивные достижения
17:36 Пн, 20 Май 2019 Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Спортсмены-веганы могут составить конкуренцию атлетам, которые едят мясо, если будут питаться полноценно.

Это относится к разным видам атлетических дисциплин, включая триатлон и даже бодибилдинг – к такому выводу пришла группа исследователей из Австралии, под руководством профессора доктора Дилипа Гоша.

Результаты исследования были представлены общественности в форме презентации на ежегодном форуме специалистов по технологиям питания Institute of Food Technologists (IFT) Annual Meeting & Expo.

Полноценное питание для спортсмена-вегана означает, что для достижения рекордных спортивных результатов ему требуется специально вводить в свой рацион продукты, восполняющие недостаток веществ, которые другие атлеты получают из мяса и прочих животных продуктов.

Толчком к проведению исследования стало недавнее открытие захоронения останков древнеримских гладиаторов, которое дает веские основания полагать, что эти свирепые и неутомимые воины были вегетарианцами. Ученые также приняли в расчет, что вегетарианцами являются некоторые атлеты-рекордсмены и сегодня – такие, как бегуны Барт Яссо и Скотт Юрек, или триатлонист Брендон Брейзер.

Фактически, заключил доктор Гош по результатам проведенной исследовательской, не так важно, "вегетарианец" атлет или "мясоед", ведь в зачет – с точки зрения спортивного питания и конечных результатов тренировок – идет только одно: достаточное потребление и усвоения ряда важных питательных веществ.

Гош вычислил идеальную формулу питания для спортсменов-легкоатлетов, которые могут быть как веганами или вегетарианцами, так и мясоедами: 45-65% пищи должны составлять карбогидраты, 20-25% - жир, 10-35% протеин (цифры могут варьироваться в зависимости от характера тренировок и других факторов).

Гош заявил, что "спортсмены могут добиться полноценности питания даже на чисто растительной диете (т.е. если они веганы – Vegetarian), если будут соблюдать норму по калориям и регулярно потреблять ряд важных продуктов". К важным Гош отнес неживотные источники железа, креатина, цинка, витамина В12, витамина D и кальция.

Одним из самых важных факторов успеха для атлетов является достаточное потребление железа, считает доктор Гош. Он подчеркнул, что эта проблема острее стоит перед спортсменками-женщинами, т.к. именно в этой группе спортсменов-веганов, по его наблюдениям, может наблюдаться не-анемический дефицит железа. Дефицит железа сказывается в первую очередь на понижении результатов тренировок на выносливость. Веганы, в целом, отмечает Гош, отличаются пониженным содержанием креатина в мышцах, поэтому эти спортсмены должны очень серьезно отнестись к вопросу полноценности своего питания.

Говоря уже о конкретных продуктах для атлетов, д-р Гош считает наиболее полезными:

  • оранжевые и желтые, а также листовые овощи (капуста, зелень),
  • фрукты,
  • витаминизированные зерновые хлопья для завтрака,
  • соевые напитки,
  • орехи,
  • молоко и молочные продукты (для тех атлетов, которые потребляют молоко).

Гош отметил, что его исследование – очень молодое, и потребуются годы научного наблюдения спортсменов, чтобы составить детальную картину спортивных тренировок при условии вегетарианства\веганства. Однако по его мнению, прогноз для спортсменов-веганов весьма благоприятный.

Средиземноморская диета: принципы питания

Гош также отдельно презентовал программу для веганов и вегетарианцев, которые занимаются бодибилдингом – то есть, стремятся максимально нарастить мышечную массу. Для этих спортсменов пропорциональная таблица потребления карбогидратов, жиров и протеина будет, естественно, другой. Но главное – что этичная и полезная для здоровья сердца диета не является препятствием для завоевания побед даже в этом, особенно "высококалорийном", виде спорта, уверен профессор.

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Питание, Спорт, Вегетарианство, Веган.
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