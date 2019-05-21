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Диетологи назвали необычное средство, которое поможет похудеть

Диетологи назвали необычное средство, которое поможет похудеть
01:22 Вт, 21 Май 2019 Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Американские ученые обнаружили простой лайфхак для похудения.

Американские диетологи назвали неприлично простой лайфхак, который поможет похудеть без мучений. Оказывается, есть копеечное средство, которое заменит сладкие десерты и обеспечит плавное снижение веса. Секрет похудения помещается в кармане и помогает добиться эффекта за пять минут.

Похудеть проще, чем кажется, считают специалисты в области правильного питания. Популярный диетолог из США Кери Ганс назвал обыкновенную жевательную резинку альтернативой диетам. По его словам, жевание жвачки в течение нескольких минут избавит от желания съесть лишнее.

Свой лайфхак Ганс объясняет просто – нужно всего лишь жевать жвачку после еды, заменив ей сладкий десерт. Жвачка сладкая, но не настолько, чтобы навредить. Кроме того, она крайне мала. Похудение достигается за счет нескольких факторов. Это усмирение аппетита – жевательные движения дают мозгу понять, что якобы трапеза не кончена. И насыщение достигается обманным путем. Также жевание жвачки вместо десерта буквально замещает калории, человек банально меньше ест.

Диетолог сослался на исследования ученых, говоря, что жвачка сама по себе снижает аппетит за счет стимулирования ответственных за голод рецепторов мозга.

Чтобы похудеть, специалист дает следующую рекомендацию: употреблять жевательную резинку без сахара каждый раз после еды. При этом жевать ее нужно не более 5 минут, больше и не требуется. Таким вот легким способом снижения веса диетолог поделился с журналистами CNN.

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Диета, Похудение, Как похудеть, Жевательные резинки, Лайфак для похудения.
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