Названы лучшие продукты для волос

Новости шоу бизнеса: Желаемый результат получить удаётся далеко не каждой красавице, для этого еще нужно постараться.

Несомненно, одним из символов женской красоты, а так же главной мужской слабостью — являются красивые и густые волосы. Многие используют для поддержания здоровья своих волос разнообразные маски, бальзамы, используют различные травяные отвары.

Причина кроется в недостаточном поступлении в организм некоторых продуктов, которые и обеспечивают наши волосы силой, блеском и красотой.

Во-первых, стоит вспомнить о семенах подсолнуха. Именно они помогают защитить клетки волосяных фолликулов от свободных радикалов, губительно действующих на клетки. Многочисленные исследования показали, что лучшим помощником в этой борьбе является витамин «Е», который содержится в семечках. Чтобы наполнить организм этим витамином, достаточно съесть в день 60 грамм семян подсолнечника.

Вторым фактором влияющим на здоровье и рост волос, является железо. Проведённый в Корее эксперимент показал, что у людей, которые употребляли в пищу продукты, содержащие железо, волосы были крепче и гуще, по сравнению с контрольной группой. Достаточное количество железа содержит гусиная печень. При употреблении 58 грамм, вы обеспечите суточную потребность в этом элементе.

Ещё одной причиной по которой волосы не растут, а выпадают, является закупорка сосудов, приводящая к нарушению кровообращения. При закупорке кровеносных сосудов, которые питают волосяные луковицы, у человека наступает облысение. Для предупреждения развития атеросклероза хорошо помогает льняное семя которое содержит омега жирные кислоты. Данные о пользе льняного семени подтверждены научным исследованием в котором приняли участие 120 женщин, не страдающих какой-либо патологией. Женщины, принимавшие омега жирные кислоты на 86,1% уменьшили потерю волос. Их густота стала больше на 87,3%, а диаметр — на 86,1%.