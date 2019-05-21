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Врачи назвали самые опасные дешевые продукты

Врачи назвали самые опасные дешевые продукты
06:45 Вт, 21 Май 2019 Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Люди часто приходится платить не за рыбу, а за большое количество воды или масла в консерве.

Дешевые колбасы, сосиски, полуфабрикаты, твердые сыры, рыбные консервы и сладости вошли в пятерку самых опасных продуктов. Вместо мяса в колбасе — опасная масса из дешевых отходов. Перетирают сухожилия, кожу, копыта, добавляют ароматизаторы. Нельзя покупать колбасу и сосиски за 40 или 60 гривен за килограмм, ведь обработанные мясные изделия — это ядовитые канцерогены. А они, в свою очередь, провоцируют рак толстого кишечника, прямой кишки, мочевого пузыря, поджелудочной железы.

В полуфабрикатах: замороженных пельменях, варениках, блинах и т.д. содержатся трансжиры, фосфаты и другая зараза. Еще хранят их как-нибудь. Можно получить пищевое отравление.

Технологи утверждают: по низкой цене может быть только сырный продукт, в котором ноль молока, зато полно опасных трансжиров, а точнее — обычного маргарина. Потребление таких псевдосыров может привести к изжоге, болезням сердечно-сосудистой системы и не только. Для удешевления сырных продуктов вместо молочного жира добавляют пальмовое масло, рафинированное, которое вызывает раковые опухоли.

Дешевые образцы рыбных консервов опасны тем, что тяжелые металлы из банки могут попасть в саму рыбу. А т.н. «акционные» консервы, у которых заканчивается срок хранения, поэтому и реализуется по дешевке, могут вызвать ботулизм — смертельную болезнь, которая лечится только в стационаре больницы.

Кроме того, часто человеку приходится платить не за рыбу, а за большое количество воды или масла в консерве.

Все дешевые сладости — с использованием пальмового кокосового масла вместо сливочного масла, искусственных красителей. Они вызывают гипертонические болезни, ожирение печени, приводят к циррозу печени, поджелудочной железы, ожирению сердца.

Специалисты советуют покупать дорогие и качественные продукты. Просто в меньшем количестве.

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Вред, Вредные продукты, Бюджетные продукты, Дешевые продукты, Вредные дешевые продукты.
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