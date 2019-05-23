Скачать
Четверг, 23.05.2019
Когда за окном жара: летние продукты, которые помогут освежиться
1 / 12

Когда за окном жара: летние продукты, которые помогут освежиться

В холодное время года нашему организму требуется больше энергии, которую он и получает из пищи: супов, горячих блюд и прочей довольно тяжелой еды. Но что делать летом, когда за окном плюс 30 градусов и кроме холодного чая и льда ничего не хочется? На этот случай существует определенный набор продуктов, которые не просто помогут освежиться, но и заставят организм лучше функционировать, а также очищаться от вредных веществ.
zefirka.net
Фото: pixabay.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Питание, Здоровье, Жара, Лето, Продукты.
05:27 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь