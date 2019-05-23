Когда за окном жара: летние продукты, которые помогут освежиться

В холодное время года нашему организму требуется больше энергии, которую он и получает из пищи: супов, горячих блюд и прочей довольно тяжелой еды. Но что делать летом, когда за окном плюс 30 градусов и кроме холодного чая и льда ничего не хочется? На этот случай существует определенный набор продуктов, которые не просто помогут освежиться, но и заставят организм лучше функционировать, а также очищаться от вредных веществ.