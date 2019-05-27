Несколько продуктов, которые пагубно влияют на кожу

Ни для кого не секрет, что состояние нашей кожи напрямую зависит от множества факторов, однако многие даже не подозревают, что питание является среди них самым главным. Продукты, которые мы употребляем, могут поспособствовать как омоложению кожи, так и ее старению.