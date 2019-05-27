Исследование: могут ли два бокала вина помочь продлить жизнь человеку

Новости шоу бизнеса: Опубликованы данные о том, что два бокала вина в день помогают снизить риск преждевременной смерти. Это установили американские ученые.

Издание The Independent обнародовало резюме специалистов Калифорнийского университета о том, что употребление вина до двух бокалов в день способствует продлению человеческой жизни. Данное заявление ученых базируется на итогах 15-летнего наблюдения за рационом, привычками и состоянием здоровья 1,70 тыс. пожилых людей в возрасте 90 лет и более.

"Те пожилые люди, которые употребляли около двух бокалов вина в день, проживали в среднем на 18% больше других", - констатировали калифорнийские специалисты.

Но в интервью НСН российский ученый и врач-кардиолог Юрий Конев заявил, что сведения американских исследователей идут вразрез с имеющимися рекомендациями по употреблению алкоголя. Профессор Конев отметил, что способность продлевать жизнь была выявлена у вещества ресвератрол, входящего в состав красного вина, – это во всяком случае показывали эксперименты с животными. Кроме того, по данным некоторых исследований, ресвератрол может защищать от повреждения кровеносные сосуды, помогать снижать уровень "плохого" холестерина, уменьшать тромбы, поддерживать здоровую частоту сердечного ритма.

"Но озвученная доза слишком велика. Достаточно выпивать около 150-200 мл напитка, то есть один бокал. Если пить больше, то скажется токсический эффект алкоголя. Это было доказано еще лет 40 назад французскими исследователями",- сказал Юрий Конев.

Кроме того, долголетие человека не обеспечивается лишь употреблением вина. Позитивный эффект вина проявляется лишь в комплексе с физическими нагрузками, убежден ученый. Физическая активность должна занимать до 45 минут в день. При соблюдении этого условия риск преждевременной смерти может понизиться на 11%.