Отличная диета, помогающая быстро похудеть без голодовок и спорта

Новости шоу бизнеса: Американская диета – один из самых популярных в мире способов избавиться от лишнего веса.

Следуя ее принципам, можно похудеть на 4,5 кг за первый месяц и до 9 кг – в течение шести последующих месяцев. При этом не нужно морить себя голодовками и изнурять часами тренировок в спортивном зале. Самое главное в этой диете – рациональное питание.

Американские ученые исследовали почти 4000 диет. И выяснили: эффективнее теряют вес люди, которые ежедневно завтракают. Здоровый питательный завтрак включает в себя белки, цельное зерно и фрукты. Такие продукты помогают все утро сохранять оптимальный уровень инсулина в крови и насыщают организм необходимыми питательными веществами. Лучший вариант завтрака: бутерброд из цельнозернового хлеба с вареным яйцом, нежирное молоко и бананы (напомним: цельнозерновой хлеб несколько темнее обычного и содержит волокна отрубей, поскольку изготовлен из муки, получаемой при размоле зерна вместе с его внешней оболочкой).

Вода и никакой газировки

Большинство людей не осознают, как много калорий они употребляют с газированными напитками, соками, алкоголем. Проведите эксперимент: исключите из вашей жизни сладкую газировку и алкоголь. Не пейте ничего, кроме обычной родниковой воды и слабого кофе, в течение хотя бы двух недель и увидите, как начнете худеть. Учтите, что даже обычная газированная вода может увеличить тягу организма к калорийной пище.

Лучшее мясо – это рыба

Рыба – важный компонент американской диеты. Прежде всего, благодаря наличию в этом продукте

Зачем нужны Омега-3

Омега-3 жирных кислот, необходимых для здоровья мозга и сердца, низкому содержанию калорий. Доказано, что Омега-3 снижают риск онкологических заболеваний, снимают воспалительные процессы в организме. В свою очередь, употребление красного и обработанного мяса (речь, прежде всего, идет о хот-догах и сосисках) увеличивает такие риски.

Также включите в ежедневный рацион продукты, в которых содержится много йода – микроэлемента, который активирует обмен веществ (морепродукты, морская капуста, фейхоа и пр.).

Выбираем здоровые продукты

Цельное зерно – не только кладезь витаминов и минералов, но и источник клетчатки. Исследования ученых показали, что продукты из цельного зерна очень полезны для здоровья. Регулярное употребление цельнозернового пшеничного хлеба, макарон и коричневого риса резко сокращает риск возникновения сердечно-сосудистых, респираторных заболеваний и некоторых видов рака (в том числе толстой кишки и молочной железы). Кроме того, цельное зерно способствует потере веса, особенно так называемого брюшного жира, накопление которого приводит к обострению диабета, гипертонии и заболеваний сердца.

Также способствует похудению включение в ежедневный рацион фруктов и овощей. И, конечно, кисломолочных продуктов – источника кальция и витамина D.

Помните, что миллионы людей набрали вес, употребляя продукты с пометкой «обезжиренный». Чтобы компенсировать потерю вкуса, часто в них добавляют сахар, а это чревато лишними килограммами. Например, в некоторых марках йогурта содержится столько же сахара, как и в конфетах. Также любая диетическая пища характеризуется высокой степенью переработки. Таким образом, употребляя ее, вы получаете меньше питательных веществ.

Перед тем как купить продукт, внимательно прочитайте информацию, которая на нем написана. Сделайте правильный выбор: возьмите тот продукт, в котором меньше сахара и жира.

Стимулируют обменные процессы правильно подобранные жиры. Замените майонез растительным маслом, маргарин – сливочным маслом. Очень полезно перед каждым приемом пищи употреблять по 1 ч. л. такой масляной смеси: смешать по 50 г масла тыквы и льна и добавить по 2 ч. л. масла шиповника и облепихи.

Чревато проблемами со здоровьем и питание в фаст-фудах. Во-первых, вы не знаете, как готовится еда (например, на каком масле), а еще, как правило, берете порции больше тех, что вам нужны.

Едим с перекусами

Данные ученых свидетельствуют: тот, кто ест чаще, но меньшими порциями, теряет больше веса. Один перекус должен быть между завтраком и обедом, еще один – между обедом и ужином. Плотно ужинать после 20.00 категорически противопоказано. Но и перекусы должны быть здоровыми. Например, постоянно поддерживать необходимый уровень инсулина позволяет вовремя съеденная горсть орехов, морковь, какой-нибудь фрукт.