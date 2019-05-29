Чем полезны прогулки на свежем воздухе С наступлением тепла остается все меньше отговорок, чтобы сидеть дома. Но если вам по-прежнему не хватает мотивации выйти на улицу, мы расскажем, какую пользу для здоровья приносят прогулки на свежем воздухе.