Скачать
Среда, 29.05.2019
Зеленский надеется, что новая Рада обеспечит основу для получения транша МВФ
Зеленский надеется, что новая Рада обеспечит основу для получения транша МВФ
Волкер: США готовы сотрудничать с Украиной в улучшении её военных возможностей
Волкер: США готовы сотрудничать с Украиной в улучшении её военных возможностей
Челси - Арсенал: где и когда смотреть финал Лиги Европы
Челси - Арсенал: где и когда смотреть финал Лиги Европы
Настоящая сказка, в которую хочеться окунуться с головой (Фото)
Настоящая сказка, в которую хочеться окунуться с головой (Фото)

Медики рассказали, кому особенно полезно есть бананы

Медики рассказали, кому особенно полезно есть бананы
04:49 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Врачи объяснили, чем полезны бананы для здоровья.

Бананы – очень полезный и вкусный продукт. Они содержат много важных питательных веществ, улучшают пищеварение, укрепляют здоровье сердца и обеспечивают потерю веса. Помимо того, что они очень питательны, они также являются удобным перекусом. Употребление бананов снижает риск возникновения рака и астмы.

Какими полезными веществами богаты бананы

В бананах содержатся легкоусваиваемые углеводы, а также глюкоза, фруктоза и сахароза. Кроме этого, бананы насыщены минералами и витаминами.

Бытует мнение, что от бананов необходимо отказываться во время диеты, так как он насыщен крахмалом. Но диетологи с этим не согласны – в бананах есть яблочная кислота, а также ферменты, благодаря которым углеводы усваиваются лучше. Помимо этого, банан способен помогать организму поддерживать определенный уровень сахара в крови, благодаря чему вам не грозят приступы бесконтрольного аппетита. Приятной новостью для худеющих также является то, что в 100 г бананов содержится всего 90 ккал, при этом в бананах жиров нет вообще.

Когда мы едим бананы, мы получаем витамины C и E, а также витамин B6, отвечающий за поддержание уровня глюкозы в крови и помогающий успокоить нервную систему. Благодаря содержащемуся в бананах железу можно поднять уровень гемоглобина в крови.

Кому нужно есть бананы

Особо полезен банан людям, которым необходим калий. Из одного банана мы получаем около 400 мг калия, который в свою очередь укрепляет сердечную мышцу, нормализует деятельность сердца, борется с повышенным давлением крови.

Знают, чем полезен банан, и те люди, которые страдают от болей в желудке. Банан является единственным фруктом, который можно есть сырым, не опасаясь вызвать язву или хронический гастрит. Польза бананов также состоит в том, что в нем содержится клетчатка и пектины, которые улучшают работу пищеварения.

Бананы помогают от изжоги

Плоды этого фрукта также нейтрализуют кислоту, благодаря чему быстро проходит изжога. Банан также полезен для людей, страдающих от заболеваний сосудов, заболеваний, которые сопровождаются отеками, заболеваниях почек. Калий из бананов также помогает регулировать водно-солевой обмен, выводит из организма лишнюю жидкость, повышает обеспечение мозга кислородом. Так 1-2 банана в день помогут вам стать более внимательным и спасут от депрессии.

Женщинам, которые страдают от ПМС, необходимо есть бананы перед критическими днями. Благодаря этому симптомы ПМС не будут такими острыми, как обычно. Банан также включают в число продуктов, которые нужно есть после тренировки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бананы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Разумков объяснил, почему Саакашвили не может попасть в списки партии "Слуга народа"
02 Львовский облсовет требует от Зеленского отказаться от русского языка
03 Данилюк о "дефолте": Государство должно защищать интересы граждан
04 СМИ: Няня, нанятая герцогиней Сассекской, уволилась спустя две недели
05 Зеленский обещает подать в ВР законопроект об ответственности за незаконное обогащение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В МЭРТ дали ухудшенный прогноз роста ВВП Украины
В МЭРТ дали ухудшенный прогноз роста ВВП Украины
День в ООС: Ранен военнослужащий ВСУ
День в ООС: Ранен военнослужащий ВСУ
Кадровые решения Зеленского: У Главы АП появился заместитель
Кадровые решения Зеленского: У Главы АП появился заместитель
Названы советы, помогающи отказаться от сладостей
Названы советы, помогающи отказаться от сладостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь