Стало известно, чем опасен недосып

Новости шоу бизнеса: Ученые объясняют, что недостаток циркулирующих miR-125A, miR-126 и miR-146a может привести к сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая инсульт или инфаркт.

Одним из аспектов здоровья, на который существенно влияет качество сна человека, является состояние сердечно-сосудистой системы. Например, результаты исследований в начале этого года показали, что сон менее 6 часов в сутки может увеличить риск атеросклероза на 27%. Другое исследование нынешнего года выявило, что крепкий сон помогает поддерживать гибкость артерий, тем самым улучшая кровообращение. Теперь исследователи из Университета Колорадо обнаружили потенциальный биологический механизм, объясняющий, как недостаток сна способствует накоплению жировых отложений в артериях (атерогенез), что может увеличить риск возникновения инсульта или инфаркта.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Experimental Physiology, связывают бессонницу с изменениями в крови уровней микроРНК, некодирующих молекул, которые помогают регулировать экспрессию белка.

В новом эксперименте ученые собрали образцы крови 24 здоровых добровольцев в возрасте 44-62 лет, которые также предоставили информацию о своих привычках сна. 12 участников исследования сообщили, что спали 7-8 часов в сутки, а остальные 12 сказали, что спали только 5-6 часов в сутки.

Команда обнаружила, что участники, которые спали менее 7 часов в сутки, имели на 40-60% ниже уровни трех ключевых циркулирующих микроРНК (miR-125A, miR-126 и miR-146a) в крови, чем у их сверстников, которые спали 7-8 часов. Исследователи отмечают, что эти три микроРНК подавляют экспрессию противовоспалительных белков.

Исследование также показало, что эндотелиальные клетки недосыпающих участников, которые составляют слизистую оболочку кровеносных сосудов, не функционировали должным образом. В результате их кровеносные сосуды были неспособны расширяться и сжиматься достаточно для того, чтобы позволить крови эффективно поступать к различным органам и частям тела.

Эксперты заключают, что людям требуется не менее 7 часов сна в сутки, чтобы поддерживать уровни важных циркулирующих микроРНК.