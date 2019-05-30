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Четверг, 30.05.2019
Советы спортсменам: что не стоит делать после тренировки
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Советы спортсменам: что не стоит делать после тренировки

Вы отлично провели время в спортзале и сейчас торопитесь домой, чтобы заняться привычными вещами. Не спешите! Есть много вещей, которые нельзя делать после тренировки, чтобы не свести на нет все старания и не навредить здоровью. От каких действий стоит воздержаться, читайте в нашей статье.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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Советы, Спорт, Тренировка, Занятия спортом.
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