Простые способы очистить организм без финансовых вложений Для того чтобы почувствовать себя лучше и оздоровить организм, необязательно оплачивать дорогие поездки или покупать еду с пометкой "детокс". Вот несколько простых способов прийти в норму без финансовых вложений.