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Как эффективно похудеть: попробуйте творожную диету

Как эффективно похудеть: попробуйте творожную диету
22:13 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Рекомендуется съедать по 100 граммов свежего обезжиренного домашнего творога каждый день.

Творожные белки перевариваются лучше, чем мясные, рыбные и даже молочные, 300 творога почти полностью удовлетворяет суточную потребность человека в белке.

Творог может содержать до 20% жира, но выпускаются и диетические обезжиренные сорта.

Творог богат метионином – незаменимой аминокислотой, которая обладает липотропным действием. Она предупреждает ожирение печени, которое может возникнуть в результате воздействия сильных токсинов или некоторых лекарственных препаратов. Например, чтобы предотвратить возможное токсическое действие стероидов на печень, больные в обязательном порядке получают не менее 300 г творога в сутки.

Рекомендуется съедать по 100 граммов свежего обезжиренного домашнего творога с пшеничными пищевыми отрубями (1–2 чайные ложки) четыре раза в день. Их предварительно запаривают кипящей водой, а через 20–30 минут жидкость сливают.

Творог хорошо сочетается с медом, фруктами, ягодами и овощами, поэтому его желательно добавлять перед едой в каждую порцию. Творожные запеканки с фруктами приветствуются!

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Творожную диету рекомендуется проводить раз в неделю. При необходимости благоприятнее для организма будет чередовать ее с другими, более легкими диетами.

Творожная диета используется при ожирении, сахарном диабете, атеросклерозе и гипертонической болезни с ожирением, недостаточности кровообращения, болезнях печени и желчных путей.

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Здоровье, Диета, Похудение, Похудеть, Творог, Как похудеть, Творожная диета.
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