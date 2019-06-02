Начинай утро правильно: что нельзя есть на завтрак

Чтобы быть здоровыми и предотвратить развитие множества заболеваний, следует отказаться от употребления натощак определенных продуктов. Некоторые из них вызывают раздражение слизистой желудка, другие нарушают кислотно-щелочной баланс, третьи способствуют развитию таких заболеваний, как сахарный диабет и гастрит. Предлагаем узнать, что это за продукты, чтобы быть всегда начеку.