Как-будто медом намазано: типы людей, которые больше всего привлекают комаров

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Ученые отмечают, что не все люди для комаров одинаково аппетитны. Есть типов людей, которых крылатые кровососы атакуют чаще других.
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