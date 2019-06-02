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Воскресенье, 02.06.2019
Каждый из нас до конца отказывался в это верить: сладости, которые портят фигуру
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Каждый из нас до конца отказывался в это верить: сладости, которые портят фигуру

Представьте себе такую ситуацию: вы заходите в супермаркет после тяжелого рабочего дня и думаете, что бы купить к ужину. Учитывая, что последний раз вы ели еще в обед, и желудок настойчиво дает о себе знать, хочется набрать всего и побольше. Однако на часах 20:00, за окном лето и набирать лишние килограммы вы не планируете. В голову приходит "гениальная" идея: купить низкокалорийную сладость к чаю, чтобы не поправиться. Но ведь не все то золото, что блестит. Предостерегаем вас от "продуктов-оборотней", которые выглядят, как полезные, но по факту содержат даже больше калорий, чем шоколад.
sovetchiki.org
Фото: pixabay.com
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