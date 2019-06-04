Продукты, которые вредят зубам и могут вызвать кариес

Сладости являются одними из первых врагов зубов. Попадая в рот, они становятся отличной пищей для бактерий. Микроорганизмы вырабатывают для их переваривания кислоты, которые выводят минералы из зубной эмали и она деминерализуется. Именно так разрушается внешний блестящий защитный слой зубов. Только слюна может уменьшить вредное воздействие бактерий. Не меньше вреда наносят кислые конфеты: они тоже могут спровоцировать кариес. Кислота способна разрушить эмаль, а тягучая консистенция способна прикрепить сладость к зубам.