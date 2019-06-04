Скачать
Среда, 05.06.2019
Продукты, которые вредят зубам и могут вызвать кариес
1 / 11

Продукты, которые вредят зубам и могут вызвать кариес

Сладости являются одними из первых врагов зубов. Попадая в рот, они становятся отличной пищей для бактерий. Микроорганизмы вырабатывают для их переваривания кислоты, которые выводят минералы из зубной эмали и она деминерализуется. Именно так разрушается внешний блестящий защитный слой зубов. Только слюна может уменьшить вредное воздействие бактерий. Не меньше вреда наносят кислые конфеты: они тоже могут спровоцировать кариес. Кислота способна разрушить эмаль, а тягучая консистенция способна прикрепить сладость к зубам.
newsyou.info
Фото: pixabay.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Здоровье, Советы, Продукты, Кариес, Как предотвратить кариес.
23:15 Вт, 4 Июнь 2019 Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь