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Причины и лечение немотивированной агрессии

Причины и лечение немотивированной агрессии
21:30 Сегодня Телеграф 24tv.ua/health Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Каждый из нас встречал "сложных" людей, которые могут взорваться по мотивированному поводу и вовсе без повода.

Многие из них даже не подозревают, что страдают расстройством прерывистой агрессии (intermittent explosive disorder (IED), рассказал психотерапевт Сергей Кистенев.

Агрессия – это поведение, которое направлено на причинение вреда или травмы другому человеку или объекту.

Агрессивное поведение можно классифицировать по:

  • Цель – другие, я или собственность.
  • Вид – физическая или словесная.
  • Степень планирования – импульсивная (незапланированная) или умышленная.

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Импульсивная и нарочитая агрессия обычно является патологической, тогда как оборонная агрессия, спровоцированная непосредственной угрозой, является нормальной.

Импульсивное, агрессивное поведение является основной характеристикой прерывистого взрывного расстройства, но также может возникать при психотических расстройствах, расстройствах настроения, расстройствах личности и общих медицинских расстройствах (эпилепсии, биполярном расстройстве, шизофрении, употреблении наркотиков и алкоголя, шизофрении и расстройствах личности). Диагноз должен ставить врач-психиатр.

Многие пациенты не получают профильную и квалифицированную помощь при IED! Обычно симптомы приписываются какому-то другому расстройству, что не верно. В новом просмотре Международной классификации болезней с высокой вероятностью появится эквивалент IED.

Течение болезни

Ретроспективные исследования показывают, что прерывистое взрывное расстройство является постоянным и хроническим. Осмотр показал, что средняя продолжительность болезни варьировала от примерно 12 лет до почти всей жизни. Люди гибнут в основном от двух причин:

  • Получение тяжелых травм (драки, аварии).
  • Суицид (от 8 до 26%).

Причины расстройства прерывистой агрессии

Наследственность. Генетические исследования показали, что если в семье был пациент с IED, то вероятность развития этого расстройства у потомков в 3 раза выше, чем в общей популяции.

Нейробиология. Импульсивное, агрессивное поведение – это дисбаланс между чрезмерными, агрессивными намерениями, которые появляются в лимбических структурах мозга, таких как миндалина, и недостаточным контролем этих импульсов корковыми структурами, такими как орбитальная лобная кора и передняя поясная извилина.

Серотонинергическая активность – на молекулярном уровне многочисленные исследования показывают, что серотонинергическая активность у пациентов с прерывистым взрывным расстройством значительно снижена.

Психосоциальные факторы – семья и влияние психологических травм (например, физическое насилие и наблюдение насилия в семье в детстве) могут увеличивать риск IED.

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Лечение

Диагноз должен ставить психиатр. Цель лечения – длительная ремиссия, полностью вылечить расстройство нельзя.

Пациентам с расстройством прерывистой агрессии следует избегать интоксикации алкоголем и другими веществами.

Лечение комбинированное (психотерапия и медикаменты).

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Лечение, Советы, Причины, Агрессия, Немотивированная агрессия.
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