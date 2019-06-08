А вы продолжаете верить этим мифам: распространенные заблуждения о здоровье

Для улучшения самочувствия есть масса методов. Но доверять им всем поголовно не стоит. Ведь очень много среди мнений о здоровье есть ложных. Какие утверждения и советы являются не больше, чем мифами, рассказываем в нашем материале.