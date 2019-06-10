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Врачи объяснили, кому нельзя есть яйца на завтрак

Врачи объяснили, кому нельзя есть яйца на завтрак
03:51 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Американские ученые пришли к выводу, что постоянное употребление яиц на завтрак может представлять серьезную опасность для здоровья.

По мнению врачей, любители яиц рискуют заработать сердечно-сосудистые заболевания и раньше времени уйти из жизни.

Ранее американские медики советовали ограничить употребление яиц из-за содержащегося в них холестерина. Так, по мнению ученых, максимальная дневная норма холестерина – не более 300 мг, в то время как одно яйцо содержит 200 мг.

В исследовании, которое длилось 31 год, приняли участие 30 тысяч американцев. Выводы были сделаны, исходя из результатов многолетнего эксперимента. Так, выяснилось, что каждые 300 мг холестерина на 17 процентов увеличивают вероятность развития болезней сердца и сосудов, на 18 процентов – риск преждевременной смерти.

Как отмечает доктор Кэтрин Тукер из Университета Массачусетса, полностью отказываться от употребления яиц не стоит, они защищают от проблем с глазами и костями, однако следует соблюдать меру и баланс.

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Все по теме:

Завтрак, Яйца, Яичница, Здоровый завтрак, Кому нельзя яйца на завтрак.
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