Эксперты рассказали, кому нельзя есть баклажаны

Новости шоу бизнеса: Баклажаны содержат много питательных веществ, которые необходимы для человека.

Баклажаны могут приносить не только пользу, а иногда быть опасными для здоровья. В баклажанах содержатся волокна, которые трудно перевариваются, а также клетчатка. Поэтому диетологи не советуют есть баклажаны тем людям, которые имеют проблемы с желудочно-кишечным трактом: гастрит, язву желудка, панкреатит, колит или диарею.

Не стоит увлекаться баклажанами тем, кто страдает сахарным диабетом. Все потому, что эти овощи не содержат углеводов и калорий, а потому могут привести к гипогликемии (снижению уровня глюкозы в крови ниже 3,2-2 ммоль / л).

Если у вас есть проблемы с почками, то вам нужно отказаться от употребления баклажанов. Все из-за большого содержания оксалатов (соли и эфиры щавелевой кислоты). Которые могут обострить хронические заболевания.