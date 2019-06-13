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Четверг, 13.06.2019
Наслаждайтесь летом и не болейте: лучшие советы по здоровью на самый жаркий период года
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Наслаждайтесь летом и не болейте: лучшие советы по здоровью на самый жаркий период года

Лето – это идеальное время года, чтобы поправить здоровье, не затрачивая много ресурсов. Сама природа располагает к тому, чтобы больше двигаться, есть много овощей и фруктов, а также запасаться витамином D. Какой образ жизни является наиболее здоровым для летнего периода? Наши советы помогут извлечь максимум пользы из 92 летних дней.
neboley.com.ua
Фото: pixabay.com
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Питание, Здоровье, Советы, Лето, Еда, Здоровый образ жизни, Лучшие советы.
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