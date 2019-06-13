Наслаждайтесь летом и не болейте: лучшие советы по здоровью на самый жаркий период года

Лето – это идеальное время года, чтобы поправить здоровье, не затрачивая много ресурсов. Сама природа располагает к тому, чтобы больше двигаться, есть много овощей и фруктов, а также запасаться витамином D. Какой образ жизни является наиболее здоровым для летнего периода? Наши советы помогут извлечь максимум пользы из 92 летних дней.