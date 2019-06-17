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Понедельник, 17.06.2019
Вредные свойства жаренной картошки, которые повреждают ДНК
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Вредные свойства жаренной картошки, которые повреждают ДНК

Опыты на животных показали, что акриламид повреждает ДНК и вызывает раковые опухоли. Специалисты Агентства по пищевым стандартам (FSA) Великобритании предупреждают, что хлеб и картофель следует жарить до образования золотистой, а не коричневой корочки, чтобы избежать потребления акриламида, который может вызвать рак.
healthystyle.info
Фото: pixabay.com
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Здоровье, Жаренная картошка, Вредный свойства.
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