Какие опасности для здоровья таят в себе длительные авиаперелеты

О том, чем грозят человеку частые самолетные путешествия, сообщили бразильские ученые из Федерального университета Минас-Жерайс. Их рассуждения на эту тему опубликовало издание NCBI.