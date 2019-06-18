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Среда, 19.06.2019
Необычные свойства грибов предупреждают старческое слабоумие
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Необычные свойства грибов предупреждают старческое слабоумие

Ученые полагают, что грибы могут помочь в профилактике старческого слабоумия. Они играют важную роль в деле укрепления здоровья мозга. Любимые миллионами грибы могут оказаться тем самым продуктом питания, который обеспечивает защиту от болезни Альцгеймера, как показало новое исследование. Ученые обнаружили, что грибы содержат биоактивные компоненты, играющие существенную роль в снижении скорости развития нейродегенеративных процессов.
healthystyle.info
Фото: pixabay.com
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Здоровье, Грибы, Полезные свойства, Старческое слабоумие.
23:15 Вт, 18 Июнь 2019 Телеграф
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