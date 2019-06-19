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Стоматологи назвали ряд продуктов для здоровья зубов

Стоматологи назвали ряд продуктов для здоровья зубов
00:15 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Здоровье зубов во многом зависит от того, что вы едите, и, не менее важно, что вы не едите.

В этой статье мы подобрали продукты, полезные для здоровья зубов и десен, — все для того, чтобы как можно реже попадать в стоматологическое кресло.

Наверное, сложно найти человека, который любил бы ходить к стоматологу. В то же время, существуют продукты, которые положительно влияют на состояние десен и зубной эмали. Если регулярно потреблять эти продукты, то к зубному врачу придется ходить немного реже.

Сыры в целом и сыр чеддер в частности

Если вы относитесь к любителям сыра, то теперь у вас появилась еще одна причина любить сыр. Как выяснили ученые, сыр, особенно чеддер, полезен не только для здоровья в целом, но и для здоровья зубов. Оказалось, что при потреблении сыра повышается уровень кислотности, что хорошо влияет на состояние зубной эмали и защищает от кариеса. Кроме того, сыры — хороший источник кальция, витамина Dи других полезных веществ.

Йогурт

Как и в сырах, в йогурте — много кальция и белка, необходимых для здоровья зубов. Кроме того, в йогурте много полезных бактерий (или пробиотиков), благодаря которым этот продукт хорошо сказывается на состоянии десен. Как показало исследование, проведенное учеными в Турции, люди, регулярно употребляющие йогурт, на 60% менее склонны к пародонтозу, чем те, кто этого не делает.

Зеленые листовые овощи

Наверное, нет такого списка полезных продуктов, в котором не было бы зеленых листовых овощей. Шпинат и капуста кале — эти продукты содержат много витаминов и микроэлементов, в том числе полезных для зубов. Кроме того, в них содержится фолиевая кислота, необходимая для здоровья десен.

Богатые клетчаткой овощи и фрукты

Яблоки (в небольших количествах), морковь, сельдерей — это продукты, которые, по мнению ученых, полезны для зубов. То же можно сказать и о других богатых клетчаткой фруктах и овощах.

Орехи

В орехах содержится кальций и другие полезные для зубов вещества. Поэтому ешьте грецкие орехи, миндальные орехи и кешью — и у вас будут здоровые зубы.

Мясо и рыба

Полезны для зубов и богатые фосфором продукты, такие как мясо, курица, разные сорта рыбы. Сюда же можно отнести и яйца.

Обычная вода и чай

Среди напитков, полезны для зубов черный и зеленый чай — в основном благодаря содержанию полифенолов и катехинов.

 

Под запретом — вредные для зубов продукты

И, конечно же, существуют продукты, которые однозначно вредны для зубов. К ним относятся всевозможные сладости (батончики, карамель), сладкая газированная вода, переработанные углеводы (чипсы, крекеры, макароны), фруктовые соки с содержанием сахара, лимоны и другие цитрусовые, маринованные огурцы, и даже мед и сухофрукты.

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Продукты, Зубы, Здоровые зубы, Здоровья зубов, Как сохранит здоровье зубов.
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