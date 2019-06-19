Консервация, которая будет полезной для вашего здоровья

Для многих из нас консервированные продукты являются синонимом вредной пищи, лишенной витаминов и питательных веществ. Отчасти это правда, особенно если речь идет о консервированных фруктах, куда производители добавляют сахар. Однако современные технологии все же позволяют сохранить в консервах многие полезные элементы, а некоторые из продуктов в консервированном виде даже полезнее, чем в свежем. Подробную информацию о том, какие консервированные продукты можно смело покупать и хранить на кухонной полке, дали эксперты.