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Среда, 19.06.2019
Консервация, которая будет полезной для вашего здоровья
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Консервация, которая будет полезной для вашего здоровья

Для многих из нас консервированные продукты являются синонимом вредной пищи, лишенной витаминов и питательных веществ. Отчасти это правда, особенно если речь идет о консервированных фруктах, куда производители добавляют сахар. Однако современные технологии все же позволяют сохранить в консервах многие полезные элементы, а некоторые из продуктов в консервированном виде даже полезнее, чем в свежем. Подробную информацию о том, какие консервированные продукты можно смело покупать и хранить на кухонной полке, дали эксперты.
healthystyle.info
Фото: pixabay.com
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Здоровье, Консервы, Полезные свойства, Консервация.
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