Сладкий сон: как выспаться за короткий промежуток времени

Некоторые самые успешные бизнесмены не только много работают, но и мало спят, потому что на такую необходимую вещь, как сон, не хватает времени. Но ведь на одном кофеине и паре часов сна долго не продержишься. Если вы долго ворочаетесь и не можете заснуть ночью, а утром еле-еле выползаете из кровати, то вот вам эффективные и очень простые советы, как высыпаться за короткое время.