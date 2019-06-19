Медики назвали полезные и вредные свойства шашлыка

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Польза шашлыка

В первую очередь необходимо обратить внимание на калорийность блюда. Надо заметить, что шашлык является одним из самых безопасных и здоровых методов приготовления мяса. Всё дело в том, что оно жарится без масла, сохраняя в себе максимум пользы. Но при этом в мясе содержатся жиры, что напрямую влияет на калорийность блюда.

Разумеется, калорийность шашлыка зависит от типа мяса, которое вы выберете для приготовления:

из курицы – 148 ккал. Ненасыщенных жиров в нём всего 4% (это самый нежирный сорт), 48% белка и 30% холестерина;

из свинины – 173 ккал. Ненасыщенных жиров – 9%, белков – 28%, а холестерина 24%;

из баранины – 187 ккал Ненасыщенных жиров – 12%, белка – 47%, холестерина – 30%;

из говядины – 193 ккал. Насыщенных жиров – 14%, белка – 28%, холестерина – 27%.

Данные показатели характерны на 100 граммов шашлыка, без маринада.

Жидкость, в которой замачивают мясо, напрямую влияет на увеличение калорийности. Надо заметить, что майонез будет, конечно, жирнее и калорийнее, чем уксусная заправка. Не забывайте, что калорийности шашлыку добавит соус (кетчуп, к примеру) и другие закуски, типа хлеба, лука, овощей. Ведь редко человек есть только мясо, предпочитая различные добавки.

Так, польза шашлыка определяется тем, что это мясо – незаменимый компонент в рационе каждого человека. В шашлыке очень много белка, но его количество варьируется в зависимости от выбранного сорта. Кроме того, в мясе есть аминокислоты, которые оказывают пользу в плане укрепления мышечной ткани, кровеносной системы и иммунитета.

Даже при жарке мясо шашлыка сохранит большую часть витаминов и минералов, которые есть в сыром продукте. Наибольшую пользу несут витамины группы В, которые способны улучшить работу всех систем организма.

Среди минералов пользу окажет железо, которого очень много в шашлыке. Оно нужно нам для улучшения кровообращения, предотвращения развития анемии.

Также в шашлыке сохраняются кальций и фосфор, нужные для укрепления костей, улучшения работы нервной системы, выработки тестостерона. Особенно польза скажется на мужчинах.

Надо заметить, что калорийность тоже может быть пользой шашлыка. Ведь это делает продукт крайне питательным, быстро насыщая организм и давая ему энергию на весь день.

Вред шашлыка

Однако не надо думать, что всё так радужно. Шашлык может оказать и вред. В частности, это касается канцерогенов, которые скапливаются на поверхности жареного мяса. И главный вред в таком случае – увеличение вероятности развития онкологических заболеваний, которые вызываются из-за большого числа канцерогенов.

Также в шашлыке имеется холестерин, что в больших количествах способно привести к образованию тромбов в кровеносных сосудах и артериях, нарушениям в работе сердца. А соответственно, и преждевременному летальному исходу.

Готовый шашлык может представлять опасность, если долго хранится. На открытом воздухе на него могут попадать бактерии и различные микроорганизмы, способные нанести вред. Поэтому шашлык рекомендуют съедать сразу после приготовления. Если нет такой возможности, то нужно его правильно хранить – в герметичной таре при температуре 2-4 градуса не больше 36 часов.