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Врачи назвали сладость, помогающая бороться с потерей слуха

Врачи назвали сладость, помогающая бороться с потерей слуха
06:59 Сегодня Телеграф neboley Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Употребление шоколада может быть очень полезным для людей среднего возраста.

Шоколад помогает предотвратить характерную потерю слуха и появление шума в ушах.

Новое полезное качество шоколада было выявлено учеными из Южной Кореи. Об их работе сообщается на сайте научного журнала Nutrients. Прежде чем сделать вывод о влиянии шоколада на слух, специалисты проанализировали результаты ряда исследований, проведенных в 2012–2013 годах в рамках национального обследования здоровья и питания.

«Мы обнаружили, что среди людей, которые считали себя любителями шоколада и регулярно употребляли его, шоколад, меньше тех, кто жаловался на проблемы со слухом по мере старения. Действительно, риск потери слуха в возрасте от 40 до 64 лет у них оказался значительно ниже в сравнении с теми, кто не ел шоколад», — рассказали авторы проекта.

Низкую подверженность возрастной потере слуха, а также лучшую защищенность людей от возникновения шума в ушах южнокорейские медики объясняют противовоспалительным эффектом шоколада. Полифенольные соединения, содержащиеся в какао, обладают сильными антиоксидантными свойствами, что делает шоколад средством борьбы с воспалениями.

Именно воспалительные процессы влияют на состояние органов слуха и на его качество по мере наступления старения, пояснили эксперты.

Отметим, что речь идет о шоколаде, содержащем минимум сахара и высокую концентрацию какао.

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Шоколад, Польза шоколада, Свойства шоколада, Как бороться с потерей слуха.
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