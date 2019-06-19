Эксперты выяснили, чем фастфуд опасен для детей

Новости шоу бизнеса: Употребление продуктов быстрого питания способствует накоплению в организме особых веществ, которые связаны с возникновением аллергии и ряда других болезней.

Постоянное употребление фастфуда ведет к накоплению в организме особых веществ, способствующих развитию пищевой аллергии, что особенно характерно для детей. Об этом сообщили итальянские аллергологи на конференции ESPGHAN.

«Ни одна существующая теория или модель не способны раскрыть того, почему число носителей пищевой аллергии резко выросло в последние годы. Накопление большого числа конечных продуктов гликирования в организме любителей фастфуда может объяснять появление этой эпидемии», − заявил Роберто Канани из Неаполитанского университета (Италия).

Ученые наблюдали за здоровьем шести десятков детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Часть из них страдала от пищевой аллергии, а другие не имели подобных проблем или же были астматиками.

Они попытались выяснить, что именно привело к развитию первой формы аллергии, сравнив то, какой пищей питались все три группы дошколят и школьников, в каких условиях они жили и как различались их анализы.

Сравнение указало, что дети, страдавшие от пищевой аллергии, имели две общие черты, отделявшие их от остальных участников наблюдений. Они употребляли большое количество фастфуда, а их организм содержал в себе много белковых и жировых молекул, покрытых углеводами.

Подобные соединения, так называемые «конечные продукты гликирования», накапливаются в пище в больших количествах при ее длительной тепловой обработке в тех случаях, если она содержит в себе большие количества сахаров. Они плохо выводятся из организма, а их накопление связывают с развитием диабета, атеросклероза, болезни Альцгеймера и прочих болезней, связанных с хроническими воспалениями.

При этом, астма и многие другие формы аллергии также развиваются гораздо чаще в подобной ситуации, выяснили итальянские ученые.

Это заставило их предположить, что конечные продукты гликирования и связанные с ними нарушения в работе организма могут быть одними из главных причин развития всемирной эпидемии пищевой аллергии.

Их теорию подтверждает и то, что данная болезнь чаще встречается среди жителей США, Канады и стран Европы, где на долю фастфуда приходится примерно половина от ежедневного рациона.