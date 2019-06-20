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Дряблая кожа после потери веса: как подтянуть свое тело
Изучив советы бывалых, мы выбрали рекомендации, которые повлияют на эластичность кожи. Как правило, дряблая кожа не представляет проблем для здоровья, но вот внешность она ощутимо портит. Вдумчиво избавляйтесь от лишнего веса, следуя советам профессиональных диетологов.
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