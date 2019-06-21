Убираем жир с живота: эффективные методы Очень часто люди для того, чтобы иметь стройную и подтянутую фигуру продолжительное время "сидят" на диетах. Но в большинстве случаем потерянные килограммы и сантиметры через время возвращаются. Для того, чтобы избавиться от живота и предупредить его повреждение, достаточно убрать из своего рациона несколько продуктов.