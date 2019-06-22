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Стало известно, кому противопоказана вишня

Стало известно, кому противопоказана вишня
12:08 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Противопоказания могут быть связаны с проблемами со здоровьем.

Вишня несет пользу для организма благодаря своему составу, но некоторым гражданам лучше отказаться от ее употребления. 

В составе вишни имеется незначительное количество натуральных сахаров, поэтому данный дар природы лучше исключить из рациона граждан с сахарным диабетом. Кроме того, кислые сорта ягоды чреваты обострением ряда проблем с ЖКТ, в том числе гастрита и язвы.

При повышенной кислотности желудка специалисты рекомендуют отказаться от употребления вишни, поскольку в противном случае возможно возникновение изжоги. При хроническом бронхите или при наличии сбоев в работе ЖКТ ягоду тоже лучше исключить, среди последствий ее употребления выделяют расстройство стула, а также вздутие живота.

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Как сообщалось ранее, здоровое питание может благоприятно влиять на состояние нашей кожи и внешнего вида. Ученые составили список продуктов, употребление которых может заставить организм омолаживаться. Узнайте, какие продукты останавливают старение.

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Здоровье, Фрукты, Вишни, Советы медиков, Кому нельзя есть вишни.
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