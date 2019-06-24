Чем перекусить: полезные продукты, которыми можно питаться в офисе

В будничной суете мы часто забываем не только полноценно поесть, но и позаботиться о полезном снеке. А ведь в течение рабочего дня рука прямо таки сама тянется за перекусом, и зачастую не совсем полезным.