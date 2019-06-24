Стало известно, кому лучше отказаться от паштетов и вареных колбас

Новости шоу бизнеса: Все мясные продукты в жару потенциально опасны, но особенно — вареные колбасы и паштеты.

Любая мясная продукция – это прекрасная питательная среда для бактерий, потому долго ее перевозить, хранить без холодильника и оставлять на столе не стоит. Опасно также приобретать продукцию в небольших магазинчиках и ларьках, которые практически повсеместно нарушают условия хранения.

При этом наиболее опасными считаются в жару вареные колбасы и паштеты.

«Летом без холодильника паштет или «докторская» больше часа не протянет. В большинстве случаев гастроэнтерологи и диетологи рекомендуют пациентам, если уж они не мыслят своей жизни без колбасы, отдавать предпочтение «варенке» с небольшими сроками хранения (небольшим количеством консервантов), но летом из двух зол я советую выбирать меньшее – уж лучше купите копченую колбасу», — советует врач.

В список наиболее опасных летних продуктов входят также яйца. Срок годности этого продукта в жаркое время года значительно меньше, чем в другую пору. Есть простой метод проверки свежести: если вы сомневаетесь в качестве купленного яйца, то опустите его в воду и если оно всплывет – это означает, что яйцо плохое и употреблять его в пищу нельзя ни в коем случае.