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Идеальный подтянутый живот: несложные шаги к животику, как с картинки

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Идеальный подтянутый живот: несложные шаги к животику, как с картинки
01:40 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Несколько очень эффективных шагов, которые необходимо предпринять, дабы животик стал, как на красивой картинке.

  • 1

    Обильное питье

    Это банально, но от недостатка жидкости в организме происходит обезвоживание и, как следствие, появляется отечность. Отекают не только руки, ноги и лицо, но и живот. Так что если вы хотите блистать в раздельном купальнике на пляже, то уже с сегодняшнего дня начинайте пить по 1,5-2 литра воды в день.

  • 2

    Тщательно пережевывайте все, что едите в течение дня

    Конечно, для плоского живота придется отказаться от излишне калорийной пищи, газировки и прочих продуктов, которые способствуют увеличению массы тела. Но медики настаивают и на том, чтобы пища пережевывалась дольше, нежели ранее. Все дело в том, что длительное пережевывание еды с закрытым ртом исключает возможность насыщения организма воздухом. Когда человек хватает пищу на ходу и жует с открытым ртом, кишечник заполняется воздухом и появляется неприятное ощущение вздутия живота, из-за чего он увеличивается в объеме.

  • 3

    Держать спину ровно

    Если человек целый день старается держать свою спину в одном и том же положении, независимо от того, чем он занимается, то мышцы живота будут подтягиваться и в результате вас ждет красивый пресс.

  • 4

    Втягивать живот

    Это самая лучшая тренировка мышц живота, действующая намного лучше, чем всем известное качание пресса из положения лежа. Просто втягивайте живот в любое удобное для вас время, затем расслабляйте его и снова втягивайте.

  • 5

    Ускорить обмен веществ

    Одна из главных задач человека — регулярно опорожнять кишечник, потому как в нем скапливается множество токсических веществ и переработанных остатков пищи, которые организму уже не нужны. Если у вас есть такая проблема, как запоры, то о плоском животе можно даже не мечтать. Используйте любой метод, дабы ускорить обмен веществ, и тогда в скором времени ваш живот преобразится.

  • 6

    Ходьба или бег

    Эксперты по здоровому образу жизни и похудению уверенны, что для красивой фигуры и пресса в том числе необходимо постоянно много ходить, минимум 7 км в день, или же совершать пробежку по 3-4 км в день.

  • 7

    Исключить жвачки из своей жизни

    Мало того, что жевание жвачки провоцирует выработку желудочного сока и от этого страдает желудок, так еще и заглатывается много лишнего воздуха, что в результате приведет к вздутию живота и метеоризму.

  • 8

     Своевременно отдыхать

    Многие не знакомы с таким понятием, как выработка кортизола — "гормона стресса" и его негативное влияние на работу внутренних органов. Эксперты утверждают, что для плоского живота и отличного внешнего вида в целом следует вовремя восстанавливать свои силы и наслаждаться жизнью, чтобы в организме вырабатывался не кортизол, а гормоном счастья.

Продукты, которые помогут вам сделать живот плоским

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Питание, Здоровье, Похудение, Плоский живот.
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