Ученые рассказали, в чем связь бессонницы и депрессии

Новости шоу бизнеса: Учёные, представляющие Великую Британию и Китай, отметили, что на уровне клеток мозга депрессия и бессонница имеют прямую взаимосвязь

Специалисты провели исследование, участие в котором приняли 10 тысяч человек. Все они страдали от депрессии. В процессе исследования учёным удалось установить, что у людей, страдающих от данного психического расстройства, наблюдается тесная взаимосвязь между зонами мозга, которые отвечают за кратковременную память и формирование сознания, а также корой, принимающей активное участие в создании эмоционального фона. Чем выше становился уровень их совместной работы, тем более тревожным казался человек. Это и провоцирует возникновение негативных воспоминаний у страдающих депрессией.

Следовательно, мысли о плохом и не дают человеку полноценно высыпаться. Около 75% людей, находящихся в состоянии депрессии, жаловались на бессонницу и частые пробуждения в ночное время.

Получение таких результатов даёт учёным возможность расширить спектр своей деятельности в направлении поиска методов лечения вышеуказанного психического заболевания.