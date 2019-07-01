Медики рассказали, как правильно пить молоко в жаркую погоду

Новости шоу бизнеса: Все молочные продукты – скоропортящиеся, потому в жару лучше отдавать предпочтение пастеризованному продукту – риск отравиться меньше в разы.

Даже если вы уверены в качестве деревенского молока, которое привыкли покупать, в жару стоит изменить привычкам и перейти на молоко из супермаркета. Пусть оно и менее полезно, зато безопасно, отмечает специалист.

Но даже магазинное молоко, как только пакет открыт, нельзя хранить более нескольких суток. Чтобы после того, как заводской пакет открыт, продукт не испортился, стоит поддать его тепловой обработке. Чтобы молоко оставалось свежим, стоит хранить его в стеклянных бутылках в холодильнике, а при кипячении добавить пару щепоток сахара и маленькую щепотку соли.

«Призываю не приобретать молоко на рынке. Стоит помнить, что оно очень быстро портиться и может стать причиной страшных проблем со здоровьем. «Бабушки» продают его без холодильника и зачастую в пластиковых бутылках, которые вообще нельзя использовать более одного раза», — отметила эксперт.