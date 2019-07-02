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Опасность тремора: на что указывает дрожь в руках

Опасность тремора: на что указывает дрожь в руках
22:39 Сегодня Телеграф www.medikforum.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Тремор, или мелкая дрожь в руках может возникать под влиянием стресса. Тремор в спокойном состоянии может указывать на серьезные нарушения в организме.

Тремор при болезни Паркинсона. Этот недуг развивается исподволь, и первым его признаком часто оказывается именно тремор конечностей. С болезнью Паркинсона нередко путают эссенциальный тремор, но для последнего дрожание в руках появляется при напряжении мышц и движении конечностей, чаще рук. Для болезни Паркинсона характерно дрожание в покое, а также повышение мышечного тонуса (ригидность), "застывание" поз (акинезия) и другие симптомы. В любом случае при первых признаках тремора следует обратиться за помощью.

Постуральный тремор. Особенно заметен при попытках вытягивать руки вперед. Причиной данного вида тремора может быть отравление, в частности, алкоголем. Тогда по мере вымывания токсинов из организма будут уменьшаться и его симптомы. Но также постуральный тремор бывает связан с заболеваниями щитовидной железу, так что проверить орган окажется совсем не лишним.

Помимо этого, подобный тремор рук способен указывать на повышенную тревожность и другие неврологические нарушения. Его лечением в этом случае станет прежде всего лечение общего невроза.

Холодные конечности: какие болезни спрятались за этим симптомом

Интенционный тремор. Человек не может с закрытыми глазами попасть пальцем по кончику носа, в руках возникает дрожание. В покое тремор отсутствует. По словам специалистов, такой тремор может указывать на серьезное повреждение нервной системы, возможно, мозга. Кроме того, он наблюдается при печеночной и почечной недостаточности. Этот тремор требует незамедлительного лечения.

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Руки, Дрожь, Tremor.
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